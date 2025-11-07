王義川控狗仔跟拍 不起訴確定
民進黨立委王義川不滿去年遭人跟拍9天，偷拍他交通違規，怒告凱思國際林姓、李姓、方姓、陳姓4名員工涉嫌恐嚇罪，案經桃園地檢署不起訴處分後，因王義川未向台灣高檢署聲請再議，4人不起訴確定。但王義川另在10月間向台北地檢署提告4人及凱思負責人李麗娟、民眾黨主席黃國昌等7人涉嫌妨害祕密、違反個資法、國安法，案由北檢偵辦中。
桃檢調查，林男、方男、陳男及李女4人任職於凱思公司，去年5月15日租車後，由方、陳2人於6月5日至13日駕車跟拍王義川9天，王提告4人涉犯恐嚇危害安全罪。
檢方調查時，4人均坦承開車跟拍但否認恐嚇，檢方依凱思登記營業項目多與廣播、電視、雜誌出版等，認定凱思為媒體公司，4人為媒體從業相關人員。
檢方審視跟拍照片發現，方、陳僅在日間從後方拍攝王駕車或自遠處拍攝王行走於道路等畫面，皆為不特定人得以共見共聞狀態，另未發現4人長時間在王住家守候或長時間跟車狀況，未與王接觸讓其有受威脅感覺。
桃檢認定4人跟拍目的應為媒體從業人員為拍攝新聞畫面，呈現新聞效果手段，不屬於恐嚇脅迫，另林、李2人坦承租車，但跟拍期間2人手機基地台位置，均與該車行車軌跡無重疊，難認2人參與跟拍，4人恐嚇罪嫌不足，予不起訴處分。
王義川事後未向台灣高檢署聲請再議，因此凱思國際4員工獲不起訴確定。但王義川質疑黃國昌養狗仔集團偷拍綠營政治人物，另於10月3日到北檢提告黃國昌、李麗娟及林、李、方、陳等4名凱思員工共7人涉犯妨害祕密、個資法、國安法、社維法等罪，北檢仍在偵辦中。
