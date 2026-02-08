王義川揭藍白假監督 尹立：這柯那顆都一樣

▲王義川與六位新人手持藍白小氣球同步捏爆，紅色粉末瞬間灑出。王義川高喊「恰恰！」象徵藍白破功、紅色現形。（圖／高市議員參選人尹立提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨市議員初選民調隨著時程逼近，民進黨立委王義川今（8）日傍晚率六位新人高雄市議員參選人，在瑞豐夜市發起「藍白紅現形・射氣球揭露行動」，向市民攤開藍白政黨「外殼不同、內核一致」的政治真相。左營、楠梓市議員參選人尹立也呼籲市民，看清國民黨的政治本質，不要被包裝騙了，向「女版韓國瑜」說不，市民一同反詐騙。

▲這次行動由尹立、黃敬雅、洪村銘、蘇致榮、黃偵琳、蔡秉璁六位新人議員參選人參與，以夜氣球為行動，直指藍白在國會聯手讓紅色勢力滲透台灣政治的現成管道。（圖／高市議員參選人尹立提供）

這次行動由尹立、黃敬雅、洪村銘、蘇致榮、黃偵琳、蔡秉璁六位新人議員參選人共同參與，以夜市射氣球為行動主軸，直指藍白在國會聯手卡關國防預算、砍削高雄資源，並配合中國論述攻擊台灣民主體制，這些作為早已不是單純的政黨競爭，而是紅色勢力滲透台灣政治的現成管道。

廣告 廣告

現場設置九宮格射擊區，分別擺放象徵民眾黨的白色氣球與象徵國民黨的藍色氣球。隨著氣球被擊破，內部的紅色粉末與彩帶瞬間噴出，畫面一目了然：藍白再怎麼包裝，裡面都是紅的。

王義川指出，台灣當前面對的，早已不是所謂的「良性監督」，而是藍白在國會聯手癱瘓議事、阻擋國防預算，實質削弱台灣防衛能力。更直接點名，柯文哲在國會配合國民黨杯葛預算、卡住高雄建設；柯志恩在高雄表面關心地方，實際卻支持刪減高雄在財劃法中的關鍵資源，傷害城市長遠發展。這些都顯示，藍白的核心根本沒有差別，本質一樣紅。

對此，左營、楠梓市議員參選人尹立狠批，「藍白根本是打著監督之名，行替紅色鋪路之實。」尹立提到，去年12月3日他與昔日罷韓夥伴、現任三民區議員張博洋共同掛出「這柯沒有不一樣」的看板，正是要諷刺柯志恩的政治路線，與高雄人熟悉的「這顆」，本質並無不同。並呼籲市民，看清國民黨的政治本質，不要被包裝騙了，向「女版韓國瑜」說不，市民一同反詐騙。

黃敬雅、洪村銘、蘇致榮、黃偵琳、蔡秉璁也輪番指出，藍白不只在中央亂國會，在地方同樣對高雄下手毫不手軟，從預算到建設樣樣阻擋，卻在選舉時包裝成所謂的「理性監督」。他們強調，今天射的不是氣球，而是把藍白紅沆瀣一氣的真相公開攤在陽光下，也凸顯議會拼過半的重要性，唯有更多具行動力的新人進入議會，才能真正捍衛高雄。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

臺南尚青優質農產鮮果進駐愛買 黃偉哲北上推廣產地直送

爭取赤山建設有成 林智鴻與鄉親揮毫迎新春

陳其邁真心力挺！「鳳山絕配」鄧巧佩：我已準備好