王義川擬爭取提名戰桃園 何志偉大器回應：團結的我們就是最好人選

何志偉前往桃園藝文特區年貨大街掃街，呼籲綠營團結力量大。（讀者提供）

綠營已陸續拍板九合一大選縣市長人選，但台北、桃園仍未明朗。立委王義川於（6）日率領多位議員前往桃園市黨部登記，被媒體問及是否參選桃園市長，他說：「若黨中央要求參戰，每個黨員都沒有拒絕的權利。」另名被視為可能挑戰張善政的人選，總統府副秘書長何志偉，今（7）日桃園藝文特區年貨大街掃街，代表賴總統向民眾拜早年、發春聯，他說：「團結的我們，就是最好的人選。」

何志偉沿途被不少攤商與市民要求合照，他來者不拒，還幫忙推銷年貨，展現親和力，也凸顯高人氣。何志偉表示，他很喜歡在過年前到年貨大街掃街，邊走邊看、邊聽大家的意見跟想法，正好能讓他接觸到最真實的民意。

廣告 廣告

何志偉強調，過年是「除舊布新」的重要時刻，他認為，桃園值得更好的人，也值得更好的施政方針跟執行力。新的一年不論他在什麼位置，都希望能為桃園帶來更多改變與進步。

針對近期民進黨桃園市議員初選登記開跑，引發外界好奇綠營桃園市長人選布局，何志偉大器表示，黨內的兄弟姊妹都是一時之選，每個人都非常優秀，各自有最強的地方，不管最後推出來的人選是誰，最重要的就是團結力量大。

更多鏡週刊報導

貴人、桃花、財運、健康誰最佳？ 民俗專家揭12生肖運勢分析