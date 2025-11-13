王義川暗指北市圖利輝達 戴錫欽轟「豬隊友」、綠營內部也不挺

輝達海外總部落腳北士科案，北市府與新壽合意解約，市議會週三完成備查，民進黨議員群更高喊「支持輝達、盡速簽約」。沒想到同屬民進黨籍的立委王義川卻質疑不用招標就指定給輝達，沒有圖利問題嗎？北市議長戴錫欽開砲王義川是綠營「豬隊友」，就連自家人也不挺，立委王世堅喊話圖利輝達就是圖利台灣。

王義川質疑北市府解約圖利挨轟 網：「憨川」原來是真的

民進黨北市議員才力挺輝達在北市落腳，沒想到綠營如今爆出雜音！綠委王義川社群發文，表示北市府地上權標租由A廠商得標，B廠商說他要，市府解約，不用招標就指定給B，市府議會卻拍拍手，可以這麼隨興嗎？質疑有沒有圖利問題？這字字句句暗指輝達總部案！

北市議長戴錫欽直接開砲，說全國都希望輝達能夠進駐北士科，竟然有人質疑，實在是嘆為觀止，更砲轟「每個團隊都會有豬隊友，當豬隊友出現的時候，很多隊友就只好神隱」。網友嘲諷王義川快按鈴申告把輝達趕走，把黃仁勳跟蔣萬安羈押一年，還有人質疑這「憨川」這外號原來是真的！

中央才說一定幫... 北市府反嗆：質疑劉世芳、賴清德圖利嗎？

只是北市專案設定地上權給輝達，先前發函中央內政部才獲得許可，北市副發言人就點出，「先前總統賴清德說中央能幫、一定全力幫忙，若依照王義川的說法，難道也是在質疑內政部長劉世芳，以及賴清德圖利嗎？」

綠營民代群起打臉王義川說法，立委王世堅強調「圖利輝達等於圖利台灣」，立委吳思瑤也喊出，「把輝達留在台北，這是不分黨派也不分中央地方共同的願望」。歡迎輝達是全民希望，如今砲打王義川，卻似乎成了朝野黨派之間另類共識！

