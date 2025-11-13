王義川暗指輝達案圖利 游淑慧嗆：不然叫民進黨議員去告發

台北市議會通過市府與新壽解約的「分手費」報告案，預計最快農曆年前與輝達完成簽約，但民進黨立委王義川卻質疑，是否涉犯圖利罪或違反相關法令。對此，台北市議員游淑慧直呼，「如果還不爽，那憨川就叫民進黨台北市議員去告發，看誰聽他的？」

游淑慧。（圖／中天新聞）

游淑慧今天表示，原來輝達在王義川口中只是個「B廠商」，不敢點名輝達，只敢在那ABX，結果這樣的暗示反而被網友嗆爆。她質疑，「之前經濟部為什麼要統籌全台灣的土地來提供憨川口中的B廠商選擇？不去提供給A廠商選擇？」

廣告 廣告

游淑慧指出，昨天率先喊出「支持輝達，儘速簽約」的是所有民進黨籍市議員，然後歡欣鼓舞、拍手通過解約和解約金額的是全體台北市議員，「不要想用司法嚇唬公務員，因為這個是在議會力挺下，府會、藍綠一致共同支持的政策。」

王義川。（圖／中天新聞）

游淑慧說，台北市副市長李四川是市政老司機，他懂的市政法令比憨川上的政論還多，所以不用多操心，「如果還不爽，那憨川就叫民進黨台北市議員去告發，看誰聽他的？」而她則想跟王義川說，「輝達落地是圖利台北、圖利台灣，我驕傲。」

游淑慧表示，眾所周知，解約最大的原因是原新壽標了地不開發，自己還被併走了，如果這時候身為地主的北市府還繼續放任，不思考解決問題，無能怠惰的變成蔣萬安。旁邊的T16，土地面積更大、更方正、更符合輝達需求；但因為它的開發者金仁寶積極興建，所以沒人可以動T16的腦筋，哪怕輝達、或護國神山台積電也不行，如果新壽也堅持依法依約開發，台北市本來也準備好北投另一塊土地了。

輝達確定落腳北士科T17、T18基地。（圖／美聯社）

游淑慧批評，王義川什麼都沒搞懂，他的智慧和格局，都比不上民進黨台北市議員的識大體，這樣的他，要去桃園選市長？桃園民進黨的選情，看來是前途無「亮」。

延伸閱讀

八炯、閩南狼遭陸祭出百萬通緝令 「原來我也變沈伯洋了」

陸媒曝八炯工作室細節！地址、成員全揭露 給「迷途知返」機會

八炯、閩南狼遭陸通緝！陸國台辦轟：宵小之輩、依法嚴懲