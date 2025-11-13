王義川暗指輝達案涉圖利 藍議員曝北市府「買保險」：早料到有這一招
台北市政府成功跟新壽協調，用士北科T17、18兩塊土地留下輝達（NVIDIA）海外總部後，傳出可能參選桃園市長的民進黨立委王義川表示「A廠商得標，經過幾年後B廠商說要，於是市政府以X元賠給A廠商，解約，再以Y元不用招標直接指定給B廠商｣，質疑有沒有圖利或違反法令的問題？雖未指明台北市長蔣萬安與輝達，但盡在不言中；對此，國民黨前發言人鄧凱勛、台北市議員張斯綱也火速反擊。
鄧凱勛在臉書貼出連署書嗆聲「那個桃園最拉風的男人，你不要再管台北跟輝達的事情了」。鄧凱勛表示，王義川就算抹黑台北市府圖利輝達，也只能關得了黃仁勳，狠酸「關不住大家想叫你選桃園市長的心」。鄧凱勛更向總統賴清德喊話，一定要在桃園提出最強最拉風，有如神助的王義川。
鄧凱勛直言，依照王義川把輝達拒於門外與困住旅客的能力「堪稱宇宙第一守門員」，直呼桃園怎麼可以沒有王義川，也呼籲大家加入請願，幫助賴清德跟王義川堅定參選意志，揶揄表示「不要想偷偷落跑到台北，桃園需要王義川」。
同一時間，張斯綱也在臉書貼文痛批「不愧是憨川大立委」。張斯綱強調，早就料到民進黨會有這一招，所以蔣市府早在今（2025）年7月就發函詢問內政部，經內政部「同意」可自訂辦法設定地上權讓輝達進駐北士科；況且昨天北市議會不分黨派通過市府提案和新壽解約案備查，連民進黨議員都喊「支持輝達、盡速簽約」。
張斯綱說，王義川要不要先問問，自家內政部和民進黨的北市議員們，他們支持市府和輝達簽約，是不是也「圖利」？同時也要問問吳思瑤、沈伯洋這些潛在的民進黨台北市長候選人們，同意王義川的圖利說嗎？倘若同意，就請大方把「反對輝達落腳北士科」當成競選政見大力宣傳。
張斯綱批評，當大家都在為台灣爭取AI產業鏈落地時，若還在用政治口水看經濟投資，那真正被「圖利」的，恐怕是王義川自己的選舉話題，而不是城市發展。而這樣沒有遠見，只會出張嘴打嘴砲的政治人物，若真要去選桃園市長，那真是國門之不幸。
