王義川暴怒！總統彈劾公聽會遭喊「講國語」 嗆張亞中聽不懂找翻譯

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

立法院今（15）日召開總統賴清德彈劾案的第二天公聽會，輪到綠委王義川用台語發言時，卻遭國民黨立院黨團推薦的專家、孫文學校校長張亞中喊「講國語好不好？」，使得王義川當下愣住，而主持會議的立法院副院長江啟臣則出面緩頰，王義川也開嗆張亞中，用什麼話講話是他的權益，「你如果聽不懂去找翻譯啦！莫名其妙，我講我的話，你在囉嗦什麼意思？」。

立法院國民黨團、民進黨團提出賴清德彈劾案，並在昨日與今日接續舉辦公聽會，而現場出席的不僅有朝野立委，也包含各政黨推薦的專家學者，全場陷入激烈言詞攻防。

其中，輪到王義川用台語發言時，先稱讚民眾黨團推薦的專家學者、中山大學社會科學院院長教授張其祿，因為對方開宗明義地提出今天是制度的討論，但沒想到張亞中突然喊話「講國語好不好？」。

由於張亞中當下的發言，使得王義川愣了幾秒，江啟臣見狀則說「我想我們都彼此尊重好不好，請繼續發言」，王義川則問江啟臣「主席這是什麼意思？」並開嗆張亞中，用什麼話講話是他的權益，「你如果聽不懂去找翻譯啦！莫名其妙，我講我的話，你在囉嗦什麼意思？」。

孫文學校校長張亞中。（圖／民視新聞）









