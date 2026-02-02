王義川曝白委致電「以後好好講」？陳清龍：都是好朋友

民眾黨準立委陳清龍。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨6位不分區立委明天將正式宣誓就職，新任黨團三長將由陳清龍出任總召、王安祥擔任副總召、邱慧洳出任幹事長。民進黨立委王義川日前於政論節目透露，有民眾黨新任立委致電說「以後事情好好講」。陳清龍今（2日）受訪被問及看法，他回稱，「都是好朋友」。

王義川日前於《三立》政論節目「驚爆新聞線」指出，新的民眾黨立委6位，他認識3位，上週六他接到一位新任白委的電話，對方說：「阿川，以後事情好好講，我們不一定要喊得那麼大聲，有什麼我們好好溝通，你就知道好好溝通，不要這麼大聲。」他認為民眾黨接下來立法院會比較溫和，不會大小聲，當場名嘴陳敏鳳就解讀應是指陳清龍，而王義川說話時，也似乎有刻意模仿陳清龍有點沙啞的聲音。

民眾黨6位候任立委明天將就職，今天上午黨主席黃國昌召集8位白委到中央黨部開會，陳清龍壓線趕到，面對媒體追問，是否有打電話給王義川？他先是表示，自己趕著上午去開會，明天再說。

現場記者又再追問一次，陳清龍回稱，「都是好朋友」，「謝謝、謝謝」、「明天統一（回）」，隨即快步離開。

