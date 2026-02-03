王義川曝白委致電 陳清龍稱「他先打給我」：福國利民法案都可談

民眾黨新科立委陳清龍今（3日）表示，是王義川先致電給他，他沒接到才回電，他也表明「福國利民的法案都可以坐下來談」。（圖／李奇叡攝）

民進黨立委王義川近日於政論節目上透露，接獲民眾黨新科立委致電，該人並在電話中稱「以後好好溝通」。民眾黨新科立委陳清龍今（3日）表示，是王義川先致電給他，他沒接到才回電，他也表明「福國利民的法案都可以坐下來談」。

王義川自曝有白委致電，由於他曾任台中市交通局長，外界推測，被爆料致電的新科白委是曾任台中市議員的陳清龍，外界也關切這屆立院會期可望「綠白合」？不過，曾任台中市議員的陳清龍今說，民進黨就是見縫插針，他當了20幾年的民代，有很多藍綠朋友；但這是王義川主動打電話給他，他當時正在跑行程，結束後才回電。

陳清龍表示，大家都是朋友，過去在台中市議會就認識王義川，所以有禮貌性地寒暄，當然也有聊到未來若有任何福國利民的法案，大家能夠坐下來談，開大門走大路，「大家都是為這個國家好，為台灣好」。

至於民進黨立委蔡其昌正在競選民進黨立院黨團總召，身為民眾黨立院黨團總召的陳清龍，過去和蔡其昌在台中就已有私交，外界也關切雙方未來是否會有對接窗口？

陳清龍回應，蔡其昌要競選民進黨團總召，這部分民眾黨不會有任何介入，蔡其昌能否擔任民進黨團總召，由綠營內部民主投票產生，未來民眾黨還是堅持「嚴格監督執政黨」，這一定會做到。



