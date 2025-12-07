政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導

民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。

何志偉一身西裝，走到民眾身旁熱情揮手，看到小朋友更化身志偉哥哥。小朋友拿著志偉哥哥的手工畫板，何志偉也立刻張開手臂，來個愛的抱抱。總統府副祕長何志偉：「我也有這麼小的粉絲喔，好感動。」

總統府副祕書長何志偉，被視為綠營出戰2026桃園市長熱門人選，積極布局桃園，周末更辦親子活動，爭取選民支持。總統府副祕長何志偉：「我在這邊辦活動不是第一場，也絕對不是最後一場，我們會繼續辦下去，我不知道大家信不信，在我的人生當中，好多很好的政策，都是聊天聊出來的，包含像是TPASS多聊聊多傾聽，然後多交換意見，那我覺得凝聚大家的想法，然後來形成政策都是我的天職。」





王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印

同黨立委王義川也被點名參戰！（圖／民視新聞）





除了何志偉，同黨立委王義川也被點名參戰！但民進黨到底什麼時候才要掀底牌？立委（民）王義川：「一切桃園市長的選舉徵召，全部聽黨主席賴清德，跟選對會最後評估的建議，桃園應該會在1、2月左右，才會定案。」

總統府副秘書長何志偉：「這個時程上面我比較不清楚，但是我知道的是，我就一步一腳印，每一天每一天認真做好，我自己手上的工作。」不過桃園被民進黨視為艱困選區，母雞人選未定，小雞聲聲呼喚。





王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印

桃園被民進黨視為艱困選區，母雞人選未定，小雞聲聲呼喚。（圖／民視新聞）





桃園市議員（民）黃瓊慧：「如果時間點是落在明年的1、2月，我個人是認為還不算太晚，還是希望說，能夠在農曆年前，小雞就會跟著母雞，一起到我們各大廟宇來拜廟，態勢就會逐漸地明朗。」綠營最後由誰出線，挑戰連任的市長張善政，依舊充滿變數。

