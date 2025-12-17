王義川桃園市長民調嚇壞民進黨！藍青年驚喊：連綠營都不挺

有媒體15日公布最新桃園市長民調，結果顯示民進黨立委王義川的支持度遙遙落後桃園市長王義川，甚至在20至29歲的年輕選民方面，其支持度為19%。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安認為，簡單來說，走極端路線、鷹派風格的王義川，不只綠營不挺，甚至還嚇跑年輕和中間選民。

陳冠安在臉書發文表示，賴清德上任以後，綠營政治路線愈加激化，王義川就是其中佼佼者、代表人物。（圖/資料照）

陳冠安今天（17日）在臉書發文表示，總統賴清德上任以後，綠營政治路線愈加激化，王義川就是其中佼佼者、代表人物。沒有專業理性，只有起乩謾罵，用政論綜藝式的表演來博取聲量。甚至為了參加大罷免車掃，王義川還直接缺席立法院會議。

陳冠安指出，代表著鷹派路線的王義川，也多次與綠營鴿派的綠委王世堅槓上，當王世堅認為不宜力推大罷免，王義川竟公開嗆聲「不服從命令的，滾啦」。而當王義川質疑北市圖利輝達時，不只被各界撻伐，更遭王世堅打臉，最後才改口言論。

圖為桃園市長張善政。（圖/資料照）

陳冠安狠酸，即使接連失利被打臉，但戰神王義川卻越戰越勇，有意挑戰桃園市長大位。但據TVBS最新民調，王義川的支持率卻只拿到20%，張善政支持度為59%，王輸給張善政39個百分點之多。

以民進黨支持者來說，陳冠安觀察到，王義川只能拿到64%的支持，顯示這位「戰神」的政治路線，連綠營自己人都不太認同。更荒唐的是，王義川在中間選民的支持率，只有8%。20至29歲的認同度更是在一年之內，從30%跌落到19%。

陳冠安直言，有這樣的人才，自己只能說，2026絕對支持王義川代表民進黨參選任何地方。而王義川在桃園慘不忍睹的支持率，其實也值得賴清德看仔細，如果要繼續走鷹派對抗、極端路線，人民到底會不會認同。

