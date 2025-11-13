王義川烙跑台北？藍前發言人急向賴清德喊話
[NOWnews今日新聞] 輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，國民黨前發言人鄧凱勛今（13）日在臉書上開請願表，表示，「那個桃園最拉風的男人，你不要再管台北跟輝達的事情了，桃園沒有你不行」、「請大家加入請願，幫助賴總統跟王委員堅定參選意志，不要想偷偷烙跑到台北，桃園需要你！」。
鄧凱勛今日在臉書發文狠酸王義川，「那個桃園最拉風的男人，你不要再管台北跟輝達的事情了，桃園沒有你不行，你就算抹黑台北市府圖利輝達，也只能關得了黃仁勳，關不住大家想叫你選桃園市長的心。」
鄧凱勛喊話總統賴清德，「一定要在桃園提出最強最拉風，有如神助的王義川，依照他把輝達拒於門外與困住旅客能力，堪稱宇宙第一守門員，桃園怎麼可以沒有他？」
鄧凱勛也配上一張請願表的圖，請願表文字寫道，「在此向民進黨賴清德主席請願：請賴主席明鑑、用人唯才，一定要讓政治乱童、資訊專家、闖紅燈達人、粉底義代言人、立院補水師、現代王膝知、擋住輝達的守門員、三天三夜音準王王義川委員披上民進黨戰袍，出戰桃園市長選舉！」
鄧凱勛呼籲，「請大家加入請願，幫助賴總統跟王委員堅定參選意志，不要想偷偷烙跑到台北，桃園需要你！」
