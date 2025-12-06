王義川爆民進黨2026桃園市長提名最新進度！何志偉：一步一腳印

2026年桃園市長選戰，各界關注民進黨會派誰挑戰現任市長張善政，民進黨立委王義川表示，相關人選應該會在1、2月才會定案，選對會也還在努力當中。對此，總統府副秘書長何志偉今天表示，自己並不清楚相關時程，現在就是一步一腳印，做好手上的工作。

何志偉。（圖／翻攝何志偉臉書）

民進黨力拼收復失土，在桃園市長部分，黨內主動表態或被點名參選者包括立委王義川、何志偉、法務部次長黃世杰、公平會前主委彭紹瑾、立委王世堅、蔡其昌、外交部長林佳龍等多人。

王義川。（圖／中天新聞）

關於桃園市長選戰，王義川表示，「桃園還早」，現在選對會都還在努力當中，「桃園應該會在1、2月左右才會定案」，身為黨員和不分區立委，被黨中央指派認養桃園，關於桃園市長選戰的一切事宜，他都依照黨主席賴清德和選對會最後評估的建議。

桃園市議員李光達日前掛出「何志偉 選市長」看板，引發討論。（圖／CTWANT）

何志偉今天出席「2025桃園HO幸福親子派對」，他受訪時表示，「在我的人生當中，有好多很好的政策，都是聊天聊出來的，包含像是TPASS，多聊聊、多傾聽、多交換意見，凝聚大家的想法，形成政策，是我的天職。」對於桃園選情，他則說，「時程上面我比較不清楚，但是我知道的是，我就一步一腳印，每一天、每一天認真做好自己手上的工作。」

