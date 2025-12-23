王義川玩「立院八家將」？謝寒冰酸爆：沒人攔著你倒閣

過去曾在政論節目玩起乩的王義川，竟在立法院揪起「8+9」陣仗，引發討論。（示意圖／資料照／趙雙傑攝）

民進黨立委王義川23日在立法院程序委員會發言時帶著八名綠委上台，引起藍綠口角，藍委羅智強嗆民進黨，這麼害怕自己發言嗎？媒體人謝寒冰直言，綠營很愛嗆藍白不敢倒閣，其實綠委自己就能提案倒閣卻不提，賴清德也沒種辭職大家重選，只是在鬧笑話。

「我覺得王義川很妙！」謝寒冰23日在《新聞大白話》節目表示，如果王義川認為彈劾不會過，根本不用擋？就讓他排進去，反正不會過，浪費那麼多時間力氣，在緊張什麼？就算彈劾成案，排入程序委員會，叫他來國會，難道賴清德會來嗎？大家都知道他不會來。

謝寒冰直言，賴清德根本從來沒尊重過國會，實際上他不只是不尊重藍白的立委，「他也不尊重你們，他把你們都當他下面的走狗看！不是嗎？叫你們幹嘛就幹嘛，你們除了聽命之外，不能有自己的意見，不是嗎？你們自己被人看扁了，還在那邊裝得跟什麼一樣？」

謝寒冰狠酸，人格掃地成這樣，也是真厲害，還在那邊嗆藍白不敢倒閣，「你可以倒閣啊！誰規定只有在野黨可以倒閣？執政黨也可以倒閣，你們自己倒閣！沒有人攔著你，我們也攔不住你，你去倒閣看看？」

謝寒冰質疑，我們一直在問的是，賴清德有沒有種辭職？辭職、大家一起重新改選，敢不敢？「我笑你們不敢！」自己是個孬種，講得跟真的一樣？真的覺得王義川有的時候，就是出來給人笑話的。

