王義川現身台東元旦升旗！被抓包「不唱國歌、忙撥帥氣瀏海」 楊智伃嗆：別來作秀

今天為民國115年元旦，國民黨前發言人楊智伃今（1日）特地前往台東參加升旗典禮，但卻意外看到民進黨立委王義川出席，並捕捉到王義川不唱國歌，升旗連敬禮都懶，忙著撥自己帥氣的瀏海的畫面。影片一出，立即引發網友討論。

楊智伃特地前往台東參加升旗典禮。（圖取自楊智伃臉書）

楊智伃今天（1日）特地去台東參加元旦升旗典禮，她表示看到中華民國旗海飄揚真的非常感動、開心。然而，在台東升旗典禮上，楊智伃卻捕捉到王義川參加升旗典禮活動，卻不唱國歌的畫面並將其拍成短影片。

王義川不唱國歌忙 撥自己的瀏海畫面。（圖取自楊智伃臉書）

楊智伃痛批，既然對中華民國國歌不敬，台灣國王義川你來中華民國元旦升旗典禮幹嘛？王義川一邊領中華民國不分區立委的薪水，一邊說自己是台灣國，來台東的中華民國元旦升旗典禮，王義川國歌一句都沒唱、升旗連敬禮都懶，忙著撥自己帥氣的瀏海，以為自己是風一樣的男子。

楊智伃更怒轟，如果王義川有時間裝神弄鬼當「政治乩童」，大罷免到處唱歌卻不願意留給一分鐘給國歌。那請問王義川來蹭什麼中華民國的元旦升旗？去台灣國的元旦升旗啊。心裡沒有中華民國，就不要來作秀！

