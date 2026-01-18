即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨立委王義川，今（18）日上午跨海前往澎湖發放「川流福騰」春聯，並和尋求連任的馬公市長黃健忠以及有意參選議員的澎湖縣黨部主委顏家康一同在菜市場掃街，盼藉王義川的高人氣拉抬2人選情，相關畫面也隨之曝光。

王義川今日在澎湖發放的春聯命名為「川流福騰」，他解釋自己去年（2025）春聯名字是「川流不息」，而做生意的人都很喜歡，因為客人會川流不息；由於今年是馬年，所以把馬的元素放進春聯，使得福氣跳出來，祝福做生意的人生意川流不息，「大家福氣啦，都飛起來！」

廣告 廣告

快新聞／王義川現身澎湖！發放「川流福騰」春聯 菜市場掃街拉抬2人選情

民進黨立委王義川（左）。（圖／民視新聞翻攝）

王義川也坦言，這次到澎湖順便看黃健忠，因為對方這次也要拚馬公市長連任，黃健忠也跟他提一些市場改建的課題，因此今天也會到現場視察，並看中央能夠進行什麼樣的協助，讓馬公幾個市場能夠更好、更方便，同時也幫黃健忠加油打氣。

另，王義川也提到，另外一位是顏家康，這次要競選澎湖縣的議員，自己也來幫對方加油，順便看顏家康有什麼樣的想法，「我們中央地方一起協助」。

快新聞／王義川現身澎湖！發放「川流福騰」春聯 菜市場掃街拉抬2人選情

民進黨澎湖縣黨部主委顏家康（左）、民進黨立委王義川（中）、馬公市長黃健忠（右）。（圖／民視新聞翻攝）

原文出處：快新聞／王義川現身澎湖！發放「川流福騰」春聯 菜市場掃街拉抬2人選情

更多民視新聞報導

300份鶯歌秒殺！「臺灣尚勇」夯到爆 蘇巧慧：除舊布新喜迎馬年

林宸佑遭羈押 蘇巧慧語重心長：面對中國威脅應團結守護台灣

蔣萬安看招！傳卓榮泰、鄭麗君親征北市？蘇巧慧回應了

