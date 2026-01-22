在立法院全院委員會舉行賴總統彈劾案公聽會時，立委王義川以台語發言，遭孫文學校總校長張亞中要求「講國語好不好」，王委員則以「聽不懂去找翻譯啦，莫名其妙」回應，引發社會關注。

綠營援引《國家語言發展法》第三條「本法所稱國家語言，指台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語。」與第四條「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制」，主張台語屬國家語言，使用不應受限。

首先，語言的功能在於溝通，立法院公聽會的目的，在於讓與會者充分理解、討論公共事務，自應以多數人能即時理解的語言為優先。依照行政院109年人口及住宅普查之資料，民眾日常主要使用語言中，國語佔66.37％，台語佔31.73％，而其餘語言比例更低。以法律而言使用台語並無不當，但若使與會者無法即時理解，則難符合公聽會溝通之初衷。

去年高雄的北嶺國小，經成大台文系學者促成，去年9月轉型為「台語實驗小學」，由BBC近期報導得知，面對抽象的理化與數學科目，教學時即面臨到詞彙不足的問題。維護本土語言固然重要，但使師生承擔教學與學習壓力，並壓縮國語與英語的學習時間，代價不應由孩子承擔。

事實上，每年仍有上千名考生在會考或學測國文作文中考零分或交白卷。英語方面，在「2030雙語政策」與減C計畫下，民國103～112年會考英語科年均C級人數占比高達30.2％，不僅為各科之最，改善幅度亦最低，將直接影響學生未來的競爭力。

語言政策若淪為政治意識形態的展演工具，反而背離教育初衷，成為劃分立場、測試忠誠的象徵。（作者為醫師）