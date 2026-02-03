王義川稱接到電話談未來溝通 陳清龍：是他致電給我

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，是王義川致電給自己，自己才回電。（圖/翻攝自陳清龍臉書）

民眾黨6位遞補不分區立委今（3）日正式宣誓就職，針對日前被民進黨立委王義川點名稱曾主動致電，民眾黨團新任總召陳清龍強調，自己要做正確聲明，「是王義川親自打電話給自己。」

王義川1日於政論節目上指出，自己1月31日接到一位新任白委的電話稱，「阿川，以後事情好好講，我們不一定要喊那麼大聲，有什麼我們好好溝通，你就知道好好溝通，不要這麼大聲。」對此，過去也在台中服務的陳清龍2日被問到此事時並未否認，僅稱「大家都是好朋友」。

陳清龍今日再被媒體問到此事，他直言，是王義川親自打電話給自己。民眾黨「開大門、走大路」，任何法案各個政黨都可以坐下來談。民眾黨希望台灣更好，讓台灣可以往前走。有關王義川說自己致電給他，自己再次做正確說明，「阿川，是他致電給我，我回電給他」。

陳清龍說明，王義川打給自己的時候，自己在跑行程，結束就回電給他。因為大家都是朋友，過去在台中市議會都認識，所以自己希望有任何法案，大家都能坐下來談。

有媒體詢問，如何看待民進黨立委蔡其昌參選民進黨團總召？陳清龍說，他要競選民進黨團總召，民眾黨不會有任何介入；至於他能否當選，就由民進黨的機制決定，民眾黨沒有任何看法。

