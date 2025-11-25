王義川稱自己是台灣國立委 王鴻薇酸走錯門

▲民進黨立委王義川今（25）日強調稱自己是台灣國立委，遭藍營圍剿，再怒嗆王鴻薇「敢不敢去中國說自己是中華民國立委。」（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王義川日前赴日本旅遊，在神社參拜的祈福卡上，稱自己來自「台灣國桃園市」，遭國民黨立委王鴻薇嗆「慟！中華民國少一位國會議員」。今（25）日王義川反擊，強調自己就是「台灣國的立委」，更直接點名王鴻薇、國民黨立委牛煦庭「去中國喊中華民國立委」。對此，王鴻薇忍不住反酸，中華民國的立法委員，不需要回應台灣國立法委員的言論。

王鴻薇提醒王義川，「你跑錯地方囉，中山南路一號是中華民國立法院，而不是台灣國立法院。」而另外被點名的牛煦庭，也因痛批王義川的作為就是在吃中華民國憲法自助餐成箭靶。牛煦庭也大方回應王義川表示，從這段時間的操作來看，賴清德總統是不是應該先慎重回覆一下他是不是台灣國的總統？

而國民黨立委徐巧芯看到王義川的言論，也加入戰場在臉書發文表示，「原來中華民國只有112名立法委員」。前藍營發言人鄧凱勛也喊話王義川請即刻辭去中華民國立委，馬上去競逐台灣國民代，中華民國有立委如此，真是國家最大的災難，但整件事情最開心的應該民進黨不分區第17位的「張秀君」，因為王膝知要去當台灣國立委，他可望遞補「中華民國」立委一職。

