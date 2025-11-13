王義川稱輝達案圖利！黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的男人

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，台北市議會審查通過，綠委王義川質疑，「都沒有圖利或違反相關法令的問題？」對此，媒體人黃揚明狠酸，「不愧是讓蔣萬安、張善政都害怕的男人。」

王義川。（圖／中天新聞）

王義川12日在社群平台Threads發文表示，「一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標。經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商，解約。市政府再以Y元不用招標直接指定給B廠商，然後市政府市議會都拍拍手！」

黃揚明。（圖／中天新聞）

王義川進一步指出，「上面那些ABXY都可以這麼隨性歐？那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？」

王義川。（圖／中天新聞）

對此，黃揚明今天表示，不愧是「川伯連線」的大將，全台灣大概只有他會在新壽與北市成功解約，讓輝達順利落腳之際，拿「圖利」大帽子來打。不愧是讓蔣萬安、張善政都害怕的男人。

