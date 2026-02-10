王義川稱鄭麗文想當中國人就當 慶幸盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔體認台美關係重要

立委王義川說，國民黨主席鄭麗文想當中國人就去當中國人，慶幸盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔都支持台美關係。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席鄭麗文多次喊出「我是中國人」，外傳引起國民黨許多民代不滿，醞釀脫黨，連台中市長盧秀燕也反對國民黨軍購案，立委王義川今天南下輔選正國會台中市議員參選人受訪時指出，台中市的城市性格溫和，大家都希望拚經濟，好好過日子，國民黨內部的關係讓他們自己去處理，但慶幸包括台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣及楊瓊瓔立委等都非常體認到台美關係的重要，相信接下來的軍購、台美的談判等，他們都會全力支持。

王義川今天南下台中，陪同正國會台中市議員參選人到民進黨台中市黨部參選造勢，媒體詢問他對上述的看法。王義川表示，鄭麗文想當中國人就當中國人，每個人有自己的國家認同，不過，比較慶幸的是包括盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔都非常體認到台美的關係，包括這次台美的關稅，台中大肚山黃金走廊及神岡、大雅、潭子等，太多中小企業都很期待台美的關係變好，所以國民黨要選市長的及現任市長，大家都很在乎跟美國的關係，所以鄭麗文想要跟中國好那就去跟中國好。

王義川表示，台中這麼溫和的城市，台中這麼在乎我們產業界的「市長們」都應該很在乎我們跟美國的關係，所以接下來包括軍購，台美的談判，相信他們都會全力支持，至於國民黨內部的糾紛，他認為在台中市所有要選市議員的，包括國民黨、民眾黨，一定很在乎台美關係及台美關稅，因為大家的選區，包括太平、大里等，中小企業都很多，這些民意代表應該對鄭麗文都很多意見，希望鄭麗文最好都「惦惦別說話」。

王義川說，這跟城市性格有關，台中市的城市性格一向相當溫和，大家都希望拚經濟好好過日子，所以他們跟鄭麗文的關係就自己去處理，不過，這幾天看到盧市長、江啟臣及楊瓊瓔等反應，台中就是這麼溫和，希望經濟發展，他個人相當肯定他們。

