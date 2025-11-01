王義川等人未出席造勢 林岱樺：咬牙堅決走下去

（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，今晚在岡山舉辦大型造勢活動，立委王義川等人並未出席；她致詞時哽咽強調清白，表示自己因為民調衝第一就遭黑暗勢力糟蹋，她會含淚、咬牙堅決走下去。

林岱樺今晚在岡山舉辦大型造勢活動引發關注，由於外交部長林佳龍、立委王義川、民進黨發言人卓冠廷等人29日為林岱樺造勢活動在臉書宣傳，一度引起爭議。民進黨秘書長徐國勇31日表明黨職應嚴守中立，卓冠廷當天也回收表態道歉，王義川也表態不出席。

廣告 廣告

王義川31日說，他支持在民進黨公平初選制度下，林岱樺向高雄市民陳述她的理念、市政規劃。明年初選結果出來，「正國會」會全力支持初選勝出的人。林佳龍30日也說，支持林岱樺捍衛自己的權利，在司法上為自己辯護。

林岱樺今晚的造勢活動，王義川、卓冠廷等人均未出席，僅剩無黨籍高雄市議員高忠德等人站台宣講，最後由林岱樺壓軸演講。主辦單位喊現場湧入約3萬人參加，以「在地相挺」拚出氣勢。

林岱樺說，因為鄉親的支持，因為她的認真打拚，所以民調衝到第一，但自己清清白白，卻被人攻擊、被人抹黑，被檢調用助理費追殺。

林岱樺哽咽強調，自己乾乾淨淨、清清白白，不曾用特權包工程炒地皮，也不曾利用派系包山包海吃銅吃鐵。過去25年，自己無任何私生活，因為早就將青春奉獻給高雄、奉獻給鄉親。但因為民調第一，就被黑暗勢力抹黑抹黃，被人糟蹋。

林岱樺說，不只她被起訴，連家人也遭到起訴，真的被弄到家破人亡，「天公伯啊，有聽到我的悲傷嗎？有看到我的眼淚嗎？我跟1萬多人在這裡，拜託天公伯給林岱樺一個公道」，並強調自己會含著眼淚、咬緊牙根，堅決繼續走下去。

面對派系公職成員取消出席，林岱樺會後接受媒體聯訪表示，今天重點是高雄鄉親對她的相挺，擺放上萬張椅子都不夠坐，對她來說，市民才是今天的最大咖。（編輯：林恕暉）1141101