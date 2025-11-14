即時中心／高睿鴻報導

民進黨近日積極布局2026年縣市長大選，而面對選情相對艱困、現任市長張善政又握有執政優勢的桃園市，不少支持者認為，恐得派出「奇兵」才能提高或勝率；因此，口才便給、時常敢與在野黨立委唇槍舌戰、甚至近期也勤跑桃園的綠委王義川，被點名是參選市長的熱門人選之一。而張善政今（14）天赴議會備詢時，也被問及此事，他當場坦言說：「我嚇得戰戰競競」。

國民黨桃市議員詹江村於質詢時提到，之前曾傳出張善政可能只想當一屆市長、無連任之意，但其實自己曾詢問過張的意見，知道他應該會想繼續連任；而張善政也坦承說，之前所有競選承諾都是8年，但能否順利連任，當然還是得交由市民共同決定。

快新聞／王義川能選贏桃園？藍議員憂「他很厲害」 張善政：我嚇得戰戰競競

桃園市長張善政。（資料照／民視新聞翻攝）

接著，詹江村開始提到，王義川能力相當出色，不僅過去曾擔任桃園航空城公司董事長、且在電視上十分幽默，甚至還能透過起乩「調兵遣將」；因此詹說，許多藍營支持者都不禁為張善政捏冷汗，既然王義川這麼厲害，那張會不會害怕他？

對此，張善政也當場笑回，「我嚇得戰戰競競的！」；不過隨後仍表示，其實無論民進黨最終決定派誰，也並非他最在意的事情。張善政宣稱，自己只在乎能否將事情做好、獲得市民肯定，這才是眼下最重要的任務。

