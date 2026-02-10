王義川自稱台灣國立委違反國籍法？ 劉世芳回應了

內政部長劉世芳。（本報資料照片）

民進黨立委王義川先前曾稱自己是台灣國立委，引發討論。內政部長劉世芳今（10）天被問及王義川言論是否違反《國籍法》？她表示，立委本來就有個人言論自由，只要不侵犯別人言論的話，就應該尊重。

劉世芳今天接受網路直播節目「中午來開匯」專訪，主持人黃光芹詢問王義川稱自己是台灣國立委，是否違反《國籍法》？劉世芳表示，王義川可以這樣講，她也可以說她是台灣人。此外，王義川當立委本來就有言論自由，台灣是非常民主自由的國家，除非在街上跟人講說你要殺人放火，才會有人來抓你，否則只要不侵犯別人言論的話，就應該尊重。

黃光芹詢問，是否不符合王義川對中華民國宣誓就職的內容，劉世芳緩頰，「可是他不是在正式的法定場合吧！」黃光芹笑問，王義川自稱是台灣國立委，是否也要解職？劉世芳秒回，「解職的機關在立法院。」

