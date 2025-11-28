王義川自稱台灣國立委 凌濤：意圖消滅中華民國

國民黨智庫副執行長凌濤。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

總統賴清德拋出北京2027「武統台灣」論惹議，民進黨立委王義川自稱「台灣國立委」也挨批。國民黨智庫副執行長凌濤今批，「我是台灣人，我的國家是中華民國」是台灣社會最大公約數、最後底線，賴、王意圖消滅中華民國。

凌濤認為，王義川用「台灣國」吸引綠營基本教義派支持，爭取通過民進黨桃園市長初選，但台灣人不是台灣國，賴清德應好好為中華民國利益著想，而非淺意識偏走台獨萬歲，縱容王台灣國言論，意圖製造衝突消滅中華民國。

凌濤表示，無視美中和緩訊號，賴清德近日仍發表武統論，讓區域情勢大幅升溫；無獨有偶，享用中華民國俸祿的國會議員王義川卻大喊「台灣國」，違背就職誓詞，這是民進黨的主張嗎？

「主張台灣國就是消滅中華民國」，凌濤說，新潮流陸委會副主委梁文傑跟民進黨發言人戴瑋姍顯然對王義川的發言不以為然，但一方面胡亂批判陸配，一方面卻不敢大聲遏止黨內要角過激的言論，也是無用至極。

