王義川自稱台灣國立委 徐巧芯一句話酸爆了

▲民進黨立委王義川近日前往日本旅遊，然而他在繪馬寫下「台灣國」引起爭議。（圖／翻攝自王義川Threads）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王義川日前赴日旅遊，並在神社繪馬的住址欄上寫下「台灣國桃園市」，遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評，台灣少一位國會議員、到底認不認同中華民國，直到今（25）日受訪時仍堅持該說法。對此，國民黨立委徐巧芯也加碼狠酸，「原來中華民國只有112名立法委員」。

總統賴清德先前公開大啖日本水產後，又喊出支持日本觀光，民進黨多位政治人物也紛紛以實際行動呼應。王義川最近就飛往東京，在社群平台分享他品嚐和牛燒肉的心得，大讚：「在上野吃燒肉，就是舒服！」隨後他又大嗑鰻魚飯，入口瞬間露出滿足神情，用「一切就在不言中」來形容這趟美食之旅。

然而，引發話題關注的是，旅途中王義川還前往神社參拜，他在繪馬上寫下「川流福騰」的祝願，不過眼尖網友們發現，他在「住所」欄位竟寫上「台灣國桃園中壢區青山路」，直接以「台灣國」自稱。

國民黨立委王鴻薇就諷刺，「中華民國少一位國會議員！」；國民黨立委牛煦庭也說，「你到底認不認同中華民國？」大家都必須對《中華民國憲法》效忠，但你在這裡卻像在吃自助餐。他強調，既然事情已曝光，「我們就當照妖鏡，把這個事情講清楚、說明白嘛」。

對此，王義川稍早受訪時堅持，「我是台灣國立委啊！請他們去中國喊中華民國立委，敢不敢？王鴻薇去喊啊！我就是台灣國立委！」而徐巧芯也加碼在臉書狠酸，「原來中華民國只有112名立法委員」。

