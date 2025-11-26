王義川自稱台灣國立委 梁文傑稱這是委員風格：台灣的國名就叫中華民國

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者盧素梅攝影）

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，在神社寫下來自「台灣國桃園市」，引發多名藍委圍攻，對此，陸委會副主委梁文傑今（26）日表示，這是委員個人講話的風格吧，有人喜歡有人不喜歡，陸委會沒有什麼意見。至於是否會抵觸兩岸人民關係條例？梁文傑強調，中華民國在台灣，台灣的國民就叫做中華民國在台灣，那台灣的國名就叫做中華民國。

王義川日前赴日本旅遊，在神社的繪馬寫下「台灣國桃園市」，此舉遭到國民黨多位立委的圍攻，嘲諷「中華民國少一位國會議員」。對此，王義川直言，他去日本神社，寫下自己來自台灣國，就是因為「日本人不知道中華民國」。

梁文傑上午赴立法院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」前受訪，媒體詢問，怎麼看王義川一度說自己是台灣國的利益？梁文傑回應，這是委員個人講話的風格吧，有人喜歡有人不喜歡，陸委會沒有什麼意見。

媒體詢詢，這說法是否有違憲？梁文傑表示，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家。

媒體追問，那你喜歡王義川的說法嗎？梁文傑表示，「這跟我喜不喜歡沒有關係，我是政府官員，委員講的話我們尊重。」至於王義川會不會抵觸兩岸人民關係條例？梁文傑表示，他剛已經講了，中華民國在台灣，台灣的國民就叫做中華民國在台灣，那台灣的國名就叫做中華民國。

媒體再追問，王義川現在是哪一國的立法委員？梁文傑表示，他是中華民國的立法委員，沒有錯，根據憲法他就是中華民國的立法委員，但是他自己要說台灣國，那是他個人語言的風格，陸委會沒有意見。

