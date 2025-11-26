王義川自稱台灣國立委 梁文傑：台灣的國名就叫做中華民國

陸委會副主委兼發言人梁文傑。資料照片



民進黨立委王義川高喊他是台灣國立委，是否有牴觸現行《兩岸人民關係條例》?陸委會副主委梁文傑今(11/26)日表示，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家。中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國在台灣，那台灣的國名就叫做中華民國。

立法院財政委員會聯席委員會今日審查或處理「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算(114年度)」及「114年度中央政府總預算追加預算」決議，梁文傑接受媒體聯訪，被問及怎麼看昨天王毅川一度說自己是台灣國的立委時表示，這是委員個人講話的風格吧，有人喜歡有人不喜歡，我們沒有什麼意見。

廣告 廣告

媒體詢問，那你喜歡王義川的說法嗎?梁文傑說，這跟我喜不喜歡沒有關係，我是政府官員，委員講的話我們尊重。

至於王義川的說法會不會抵觸《兩岸人民關係條例》，梁文傑表示，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家。他強調，中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國在台灣，那台灣的國名就叫做中華民國。

有媒體再問，那他是現在是哪一國的立法委員?梁文傑表示，他是中華民國的立法委員沒有錯，根據《憲法》他就是中華民國的立法委員，但是他自己要說台灣國，那是他個人語言的風格，我們沒有意見。

更多太報報導

暗指北市府恐涉圖利挨轟！王義川改口「只是提醒」：不要讓基層公務員為難

王義川質疑北市圖利輝達 李四川：立委檢討法令才最重要

綠營何志偉、王義川誰適合戰桃園？許信良不說破：年輕、不要玩票的