王義川自稱台灣國立委 梁文傑：委員風格

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王義川用行動挺日本，日前到日本旅遊參拜神社，在祈福卡上面自稱來自「台灣國桃園市」遭藍營圍剿。王義川不爽再反嗆國民黨有本事就去中國喊自己是中華民國立委，再次強調他就是台灣國立委。對此，陸委會主委梁文傑認為，這是委員個人講話的風格，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家。

梁文傑表示，委員講的話我們尊重，「跟我喜不喜歡沒關係，我是政府官員」，這是委員個人風格，有人喜歡、有人不喜歡，我們沒有什麼意見，中華民國現在的領土也只有台灣。

只是王義川的說法是否抵觸兩岸人民關係條例，梁文傑強調，中華民國在台灣，台灣的國民就叫做中華民國在台灣，那台灣的國名就叫做中華民國。根據憲法，王義川就是中華民國的立法委員，但是他自己要說台灣國，那是他個人語言的風格，陸委會沒有意見。

