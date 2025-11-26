王義川自稱台灣國立委？梁文傑：對個人講話風格沒意見

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨不分區立委王義川日前自稱是台灣國立委，對此，陸委會副主委梁文傑今(11/26)表示，中華民國在台灣，世上很多國家的人都認為台灣是主權獨立國家，而依照我國《憲法》，王義川是中華民國立委，而王的講話風格有人喜歡有人不喜，這點沒有什麼意見。

民進黨立委王義川，資料照，吳家豪攝

針對王義川自稱台灣國立委一事，梁文傑上午於立院接受媒體提問時回應，這是立委個人講話風格，有人喜歡有人不喜歡，至於是否喜歡王義川的說法？他說，跟他喜不喜歡無關，作為政府官員，立委的言論都尊重。

至於王義川的說法是否符合我國《憲法》？梁文傑表示，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世上很多國家的人， 都認為台灣就是主權獨立國家，至於是否牴觸《兩岸人民關係條例》？梁文傑重申，中華民國在台灣，台灣的國名叫做中華民國。

