王義川自稱台灣國立委 梁文傑：根據憲法他是中華民國立委

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委王義川稱自己是「台灣國立委」，對於此說法是否符合憲法，陸委會副主委梁文傑今受訪表示，中華民國是在台灣，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家；媒體追問，王義川是哪一國的立委？梁文傑表示，根據憲法，他就是中華民國的立委。

梁文傑表示，這是委員個人講話的風格，有人喜歡有人不喜歡，我們沒有什麼意見。媒體詢問是否喜歡王義川的說法？梁文傑表示，這跟他喜不喜歡沒有關係，他是政府官員，委員講的話他尊重。

廣告 廣告

對於此說法是否合乎憲法，梁文傑表示，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家。至於是否會抵觸兩岸人民關係條例？梁文傑重申，中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國。

媒體追問，那王義川是哪一國的立委？梁文傑表示，他是中華民國的立法委員沒有錯，根據憲法，他就是中華民國的立法委員，但是他自己要說台灣國，那是他個人語言的風格，那我們沒有意見。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「我就是台灣國立委！」 王義川嗆藍委不敢赴中自稱中華民國立委

王義川嗆不敢到中國喊中華民國立委 王鴻薇：不需回應台灣國立委

自由說新聞》藍提「雙重六改四」亂搞！粉專揭中共「換血劇本」細思極恐

破解中共一條龍認知戰！暗網抹黑高市早苗「收謝長廷珠寶」逼宮

