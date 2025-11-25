王義川自稱台灣國立委 藍前發言人嗆：應辭中華民國立委

民進黨立委王義川。（資料照）

民進黨立委赴日旅遊在繪馬上寫「台灣國桃園市」引發議論，王25日受訪時再度強調，「我是台灣國立委有問題嗎？」對此，國民黨前發言人鄧凱勛嗆王義川應即刻辭去中華民國立委，馬上去競逐台灣國民代。

鄧凱勛諷刺，王義川疑似再次使出膝蓋思考的能力，要奮力一搏，撐他對抗桃園市長黨內對手何志偉的聲量。鄧提到，中華民國立委的宣誓誓詞，包含「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」，王義川背棄憲法、更不願效忠「中華民國」，顯已失去中華民國立委格調。

鄧凱勛指出，根據宣誓條例有言：「如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。」對王義川來說，最嚴厲的制裁可能是規定他不能耍寶、不能開直播「啊啊啊」、甚至不能闖紅燈、不能代言雅詩蘭黛，這些逞罰一定讓王義川已經瑟瑟發抖。

鄧凱勛批評，如果真的這麼不喜歡中華民國，請王義川馬上辭去中華民國的不分區立委，改去台灣國的相關組織，不要再浪費中華民國人民的納稅錢。中華民國有立委如此，真是國家最大的災難。

