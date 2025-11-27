王義川自稱「台灣國立委」！徐巧芯：是小丑

▲民進黨立委王義川25日受訪再次強調，自己就是台灣國立委。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王義川用行動挺日本，日前到日本旅遊參拜神社，在祈福卡上面自稱來自「台灣國桃園市」遭藍營圍剿。王義川不爽再反嗆國民黨有本事就去中國喊自己是中華民國立委，並再次強調他就是台灣國立委。對此，國民黨立委徐巧芯嗆，王義川也可以說自己是金城武，但事實就不是，如果他認為自己是台灣國立委，可以用立法權推動修法，不然就只是在嘴砲而已。

徐巧芯表示，如果王義川真的認為他是台灣國的立法委員，「那你在立法院裡面有好多事可以做，比如提出修法廢除《兩岸關係條例》，比如說把陸委會裁撤併入外交部，比如說推動修憲案，這些事情都是你如果認為你是一個台灣國的立法委員，在立法院以你的立法權可以去推動的。」

徐巧芯質疑，「如果連提案都沒有，那你（王義川）憑什麼告訴我們，你是台灣國的立法委員呢?？你連你自己應盡的義務都沒有做，這就只是在嘴砲而已。」

徐巧芯痛批，王義川叫別人去中國大陸講自己是中華民國的立委，那他怎麼不去中國大陸講他是台灣國的立法委員？「這是不是有點像當初賴清德說『要抗議去天安門抗議』一樣荒謬呢？」

徐巧芯狠酸，王義川要在台灣嘴砲自己是台灣國的立法委員，「這就很像是王義川在台灣講自己就是金城武，不是『像』金城武，就『是』金城武，你也奈何不了他，但他就不是，而且也不像，那就是可笑，小丑就是王義川自己，我們沒有要去阻擋王義川成為小丑。」

