王義川自稱「台灣國立委」惹議 梁文傑:他是中華民國立委 個人語言風格尊重

民進黨不分區立委王義川日前赴日旅遊,在神社繪馬住所欄寫下「台灣國桃園市」,昨日更在政論節目中強調「我是台灣國立委,有錯嗎?」此番言論引發藍委猛烈抨擊,陸委會副主委梁文傑今日受訪時則表示尊重委員個人語言風格。

王義川解釋會寫下台灣國,是因為「日本不知道中華民國」。然而臉書粉專「政客爽」接連發文打臉,指出今年1月日本論壇5ch有文章討論台灣人身份,許多日本網友表示知道「中華民國」,並認為中華民國就是中國。論壇中出現「正式名稱既然是中華民國那就是中國吧」、「如果想主張自己不是中國人就把國名改掉啊」、「第一次聽說有台灣國」等留言,證明日本確實存在知道中華民國的人。

陸委會副主委梁文傑今日赴立院備詢前受訪表示,中華民國在台灣,世界上很多國家的人都認為台灣是主權獨立國家。媒體追問王義川是哪一國立委,梁文傑回應根據憲法他就是中華民國立委,至於王義川說台灣國是個人語言風格,他沒有意見。

國民黨立委王鴻薇今日反擊,表示中華民國立委不需要回應台灣國立委言論,提醒王義川「中山南路1號是中華民國立法院,不是台灣國立法院」。國民黨立委鄧凱勛則批評,王義川就任時宣誓要「恪遵憲法、效忠國家」,如今背棄憲法、不願效忠中華民國,已失去立委格調。

鄧凱勛更諷刺,如果王義川真的這麼不喜歡中華民國,請馬上辭去不分區立委,改去台灣國相關組織,不要浪費中華民國人民納稅錢。他表示整件事最開心的應該是民進黨不分區第17位張秀君,因為「王膝知」要去當台灣國立委,可望遞補中華民國立委。

