王義川自稱「台灣國立委」惹議 梁文傑：尊重個人說話風格

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，昨在立法院受訪時高喊，「我是台灣國立委」，引發輿論關注。對此，陸委會副主委梁文傑今天（26日）回應，王義川是中華民國的立法委員沒有錯，根據《憲法》他就是中華民國的立法委員，但他自己要說台灣國，是他個人說話的風格，「我們沒有意見」。

王義川日前赴日旅遊，並在神社繪馬寫下自己來自「台灣國桃園市」，遭國民黨立委王鴻薇酸，中華民國少一位立委，王義川昨在立院受訪時反嗆，「我是台灣國立委有問題嗎」，隨即掀起熱議。

對此，梁文傑今天受訪表示，這是委員個人講話的風格，有人喜歡有人不喜歡，自己並沒有意見。中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家。

面對媒體問到是否認同王義川說法，梁文傑說，這跟他喜不喜歡沒有關係，自己是政府官員，委員講的話他們都尊重。

至於王義川會不會抵觸《兩岸人民關係條例》？梁文傑回應，自己已經說過，中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國。

梁文傑接著提到，王義川是中華民國的立法委員沒有錯，根據《憲法》他就是中華民國的立法委員，但他自己要說台灣國，是他個人語言的風格，「我們沒有意見」。



