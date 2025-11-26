王義川自稱「台灣國立委」 梁文傑：委員個人講話風格

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民進黨立委王義川日前赴日本神社參拜，並在祈福卡寫下來自「台灣國桃園市」，遭到藍委諷「中華民國少一個國會議員！」王義川則反擊「請他們去中國喊中華民國立委，敢不敢？」對此，陸委會主委梁文傑今(26)日受訪表示，這是委員個人講話風格，自己沒什麼意見，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家。

王義川近日赴日旅遊，寫下「台灣國桃園市」，遭藍委王鴻薇、牛煦庭、徐巧芯諷我國少一位立委，也痛批不要再吃「中華民國自助餐」。王義川則反擊喊「我是台灣國立委，有什麼問題？請他們去中國喊中華民國立委，敢不敢？我就是台灣國立委」。

梁文傑則表示，這是委員個人講話的風格，有人喜歡有人不喜歡，我沒什麼意見。不過此話是否合乎憲法？梁文傑回應，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家。

