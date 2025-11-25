王義川自稱「台灣國立委」 王鴻薇諷：他跑錯到中華民國立法院了

國民黨立委王鴻薇。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委王義川日前赴日本旅遊期間，在神社繪馬上的住址欄寫下「台灣國桃園市」，遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭等人質疑對中華民國的認同。對此，王義川今（25日）再喊話：「我是台灣國立委有問題嗎？」王鴻薇則諷刺，她要提醒王義川，今天王義川跑錯地方了喔！中山南路一號是中華民國立法院而不是『台灣國』立法院。

就王義川自稱是『台灣國立委』，今被媒體追問藍委的相關質疑，王義川回應：「我是台灣國立委有問題嗎？」王義川點名王鴻薇、牛煦庭稱：「妳去中國喊一下妳是中華民國立委敢不敢？我就是台灣國立委有什麼問題？」

王鴻薇則回應，今天王義川崩潰的言論，有很多媒體希望她回應，而她只有一句話要報告，「中華民國的立法委員不需要回應『台灣國』立法委員的言論。」

國民黨立委徐巧芯也再度諷刺稱，原來中華民國只有112名立法委員。

