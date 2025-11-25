王義川自稱「台灣國立委」 粉專開酸：宣誓時怎不敢喊

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，期間因在神社繪馬上寫了「台灣國桃園市」，因而引發議論，在今（25）日王受訪時再度強調，「我是台灣國立委有問題嗎」。對此，臉書粉專「政客爽」質問王義川，在就任立委宣誓時，怎麼不敢喊「效忠台灣國」？

王義川22日在Threads發文，上傳多張自己赴日旅遊、品嘗鰻魚飯和造訪神社的照片，在這之中出現一張他前往神社參拜，在繪馬上寫下「川流福騰」祝願的照片，其中在填寫「住所」欄位時，王特別寫上「台灣國桃園中壢區青山路」。而在今天，王義川受訪時再度強調，「我是台灣國立委有問題嗎」。

「王義川你立委宣誓的時候，怎麼不敢喊『效忠台灣國』」，「政客爽」今天發文表示，面對國父遺像、中華民國國旗時，王喊著宣誓詞「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家....，如違誓言，願受最嚴厲之制裁，中華民國113年12月2日」。他直言，王義川「我是台灣國立委」的說法當然有問題，當時其宣誓效忠的國家是中華民國、領的是中華民國薪水，擔任的是中華民國立法委員，他「要叛國嗎」。

「政客爽」點名民進黨應該表態和回應，民進黨籍的不分區立委公然否認自己的國家，還有資格當立委？而除了「政客爽」，國民黨前發言人鄧凱勛也批評，如果真的這麼不喜歡中華民國，王義川應馬上辭去中華民國的不分區立委，改去台灣國的相關組織，不要再浪費中華民國人民的納稅錢。

