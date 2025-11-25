王義川自稱「台灣國立委」 藍青年怒：辭立委並退還所有薪資

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，期間因在神社繪馬上頭寫「台灣國桃園市」，引發議論；王義川今天（25日）更在受訪時再度強調，「我是台灣國立委有問題嗎？ 」對此，前國民黨青年團長田方倫表示，王義川請辭去中華民國立委的工作，並退還所有請領的薪資及補助。

針對王義川稱「我是台灣國的立委有問題嗎？」田方倫今天(25日)在臉書粉專表示，有！請辭去中華民國立委的工作並退還所有請領的薪資及補助。

網友表示，「領的是中華民國的錢，宣誓的也是效忠中華民國」、「立馬下台，什麼委員？你拿的是中華民國人民的納稅錢ㄟ」、「讓他退回中華民國政府給他的薪水啦！既然是台灣國的，為啥來領中華民國的薪水...監察院不用管嗎？」、「辭立委吧」、「繼續敗票」、「領中華民國的薪水，講混話，有種就剪掉中華民國的身份證，剪掉中華民國的護照呀！」、「這種連自己國家都不認的立委，立委辭掉去當你那虛無縹緲的台灣國當立委」、「沒錯，還錢給中華民國人民」。

廣告 廣告

也有網友認為，「好笑欸，你看看護照上是寫中華民國還是台灣國，當選立委是中華民國立委還是台灣國立委」、「我們是中華民國，不是台灣國，走前先把領的中華民國立委領的薪資先退還再離開」、「繼續敗票就對了！」、「有這樣的國會議員真是國家的恥辱」、「在那邊自high是沒有用的！桃園人會選你嗎？」

【看原文連結】