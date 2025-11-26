王義川自稱「台灣國立委」被打臉了！梁文傑：他就是中華民國立委

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，因在神社繪馬寫下「台灣國桃園市」，引發議論。王義川反嗆「我是台灣國立委，有問題嗎」？對此，陸委會副主委梁文傑今明確表示，王義川是中華民國的立法委員，但尊重王說自己是台灣國立委。

梁文傑今天（26日）上午出席立院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」。（圖/中天新聞）

梁文傑今天（26日）上午出席立院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」，他於會前受訪時被問到是否喜歡王義川說自己是台灣國立委說法，僅強調「這跟我喜不喜歡沒有關係，我是政府官員，委員講的話我們尊重」。

王義川日前赴日旅遊，因在神社繪馬寫下「台灣國桃園市」，引發議論。（圖/資料照）

被問到王義川說法會不會抵觸兩岸人民關係條例？梁文傑重申，自己剛已經講了，中華民國在台灣，台灣的國民就叫做中華民國在台灣，那台灣的國名就叫做中華民國。

針對王義川現在是哪一國的立法委員？梁文傑強調，王義川是中華民國的立法委員，沒有錯，根據憲法王義川就是中華民國的立法委員，但是王義川自己要說台灣國，那是其個人語言的風格，「我們沒有意見」。

