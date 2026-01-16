王義川被要求「講國語」 陳慕義揭過去演強暴犯導演要他「改說台語才夠賤」

陳慕義曾以《老狐狸》拿下金馬獎最佳男配角。本報資料照



立院藍白黨團提案彈劾總統賴清德昨召開第二場公聽會，民進黨立委王義川全程以台語發言，竟遭國民黨邀請出席的張亞中要求「講國語」，讓王義川傻眼回嗆「聽不懂去找翻譯啦！」對此，曾獲金馬最佳男配角的演員陳慕義今（16日）回顧自己在片場的一段往事，當時他原本講國語，卻因為演強暴犯被導演要求「講台語才夠賤」，與王義川遇到的「剛好相反」。

王義川昨在彈劾總統公聽會中全程以台語發言，卻被國民黨邀請出席的孫文學校校長張亞中持麥插話要求「講國語好不好？」讓他當場傻眼，轉頭看向會議主席、立法院副院長江啟臣「這是什麼意思？」經過10多秒後，江啟臣僅回：「我想我們就彼此尊重」，王義川繼續用台語說，自己使用哪種語言是基本權利，回嗆張亞中：「你要是聽不懂，去找翻譯啦！莫名其妙。」

廣告 廣告

王義川與張亞中「講國語之爭」在網路引發熱議，陳慕義今在臉書發文自嘲：「哈哈王義川，我跟你相反」，他回顧自己在片場的往事，某次要去演一個強暴女生的戲，當時他原本講國語，導演叫他講台語，「他說這樣才夠賤」。另外一次他在戲裏談戀愛，原本講台語，導演叫他講國語，「他說我們要讓愛情昇華」。

陳慕義由於先前多次發表「挺台言論」遭到封殺，他也在文中坦言：「我其實早就沒有那麼愛，在台灣演藝圈工作賺錢」，他喊話網友不必替他抱不平，他不想去侮辱別人，也不想讓別人來侮辱他。

陳慕義文末強調，語言的本質在傳達感情，「你可以從我講的例子看到一種獨屬國語人的感情」，他也PO出王義川被要求講國語時傻眼愣住的照片，幽默說：「讓我再笑一次，你的表情演驛得太傳神了，哈哈哈…」。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

張菲退隱7年被歐弟目擊現蹤天母 胡瓜曝師父復出價碼：沒一家電視台養的起

胡瓜證實與民視無合約 狠酸「盡量用錢來污辱我」

公聽會講台語被張亞中打斷要求「講國語」 王義川：聽不懂去找翻譯啦