王義川認輸了！未聲請再議 告狗仔偷拍確定不起訴

民進黨立委王義川不滿遭狗仔連續跟拍9天，憤而提告任職於凱思國際的4名員工涉犯恐嚇罪，經桃園地檢署偵查後做出不起訴處分。由於王義川未向台灣高檢署聲請再議，4名凱思員工已獲不起訴確定。不過，王義川在上個月向台北地檢署提告，上述4人在內以及凱思負責人李麗娟及民眾黨主席黃國昌，妨害秘密、個資法、國安法及社會秩序維護法。

民進黨立委王義川。（資料圖／中天新聞）

根據檢方調查，林男、方男、陳男及李女4人均為凱思公司員工，於去年5月15日租用車輛後，由方男、陳男於6月5日起至6月13日止駕車跟拍王義川長達9天。王義川認為4人行為已構成恐嚇危害安全罪而提出告訴。

王義川遭拍攝違規照片後，控告狗仔 涉犯恐嚇罪，遭桃檢以不起訴處分。（圖／報系資料照）

檢方偵訊時，4名被告均坦承確有開車跟拍行為，但堅決否認有任何恐嚇意圖。檢方調閱凱思公司登記資料，發現該公司營業項目多與廣播、電視、雜誌出版等相關，因此認定凱思公司屬於媒體公司性質，4名被告則為媒體從業相關人員。

檢方進一步審視王義川遭跟拍的照片內容，發現方男、陳男僅於日間從後方拍攝王義川駕車行駛於道路的畫面，或自遠處拍攝其行走於道路等場景，拍攝地點皆為不特定人得以共見共聞的公開狀態。檢方也未發現4人有長時間在王義川住家守候或長時間跟車的狀況，且未與王義川接觸而讓其產生受威脅的感覺。

檢方因此認定，4人跟拍目的應為媒體從業人員為拍攝新聞畫面、呈現新聞效果的採訪手段，不屬於恐嚇脅迫行為。至於林男、李女2人雖坦承租用車輛，但跟拍期間2人手機基地台位置均與該車行車軌跡無重疊之處，難以認定2人有實際參與跟拍行為。綜合上述理由，檢方認定4人恐嚇罪嫌不足，予以不起訴處分。

王義川在收到不起訴處分後，並未向台灣高檢署聲請再議，因此凱思國際4名員工的不起訴處分已告確定。然而王義川質疑民眾黨主席黃國昌養狗仔集團，專門偷拍綠營政治人物，於10月3日再度前往台北地檢署提告。這次告訴對象包括黃國昌、凱思國際負責人李麗娟，以及先前已提告的凱思員工林男、方男、陳男及李女共7人，罪名涉及妨害秘密、個資法、國安法及社會秩序維護法。目前此案由台北地檢署偵辦中。

