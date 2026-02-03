王義川談「綠白合」！傳柯盼新白委「別像黃國昌極端」

黃國昌想延續藍白合基調，柯文哲巧妙試探，擬再創綠白合可能。（圖／東森新聞）





立法院民眾黨團6名新任立委，3號宣誓就職。不過新科黨團總召陳清龍被民進黨立委王義川爆料，上任前曾跟他通過電話，稱「以後有事情好好講」，外界猜測，新會期是否有「綠白合」的可能性？傳出連柯文哲都曾表示，未來的黨團不要像黃國昌走極端路線，這話明顯有意營造綠白合的空間。

立院黨團總召陳清龍：「民進黨就是見縫插針，阿川是顛倒是非，是他致電給我，我回電給他。」

民眾黨團新任總召陳清龍，重砲回擊。全因王義川爆料 ，說就任前曾與自己通話，聲稱以後事情好好講。不過究竟是誰打給誰，其實不是重點，而是這通電話向外界釋出，綠白融冰的關鍵訊號。

立委李坤城：「黃國昌在擔任民眾黨黨團總召的時候，基本上是關上了與民進黨協商的大門，希望說在新的會期開始，跟新人能夠有一個非常順暢的溝通。」

綠營的心聲似乎正中柯文哲的意。知情人士透露，柯文哲曾向新任立委表達，希望不要像黃國昌一樣走極端路線，有意營造綠白合空間。

資深媒體人單厚之：「柯文哲上來之後，明顯是要脫離原本藍白合的路線，他從陳昭姿的人工生殖法，快速的出手，等於回頭掌握了整個民眾黨運作的走向，他爭取的是民眾黨的利益的最大化。」

確實柯文哲重出江湖後，先提藍白分重於藍白合，再以人工生殖法作為總預算軍購案的談判起手式，明顯有別於黃國昌主政期間，把藍白合定為主旋律。

民眾黨主席黃國昌：「針對在這個會期，兩黨針對優先法案的共識，來進一步的交換意見。」

黃國昌想延續藍白合基調，柯文哲巧妙試探，擬再創綠白合可能，民眾黨未來是兩顆太陽的矛盾擴大，還是太陽月亮相輔相成，牽動政壇情勢消長。

