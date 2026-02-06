王義川諷建商女婿談都更 民眾黨主席反問綠收了多少獻金

針對民進黨立委王義川發文預告「專門做都更的建商女婿要開都更怎樣才會比較快的記者會」，民眾黨主席黃國昌6日召開參選新北市長首場政見發表會，會後受訪強調岳父從沒反對其工作，反問民進黨收了多少建商的政治獻金？通過多少包庇建商的政策？（鄧博仁攝）

針對民進黨立委王義川於社群平台發文，預告「專門做都更的建商女婿要開都更怎樣才會比較快的記者會」，代表民眾黨參選新北市長的黨主席黃國昌，今（6）日上午召開首場政見發表會，受訪時回應踏入政壇以來，岳父被捲入政治漩渦中，被當成政治提款機，反問民進黨收了多少建商的政治獻金？通過多少包庇建商的政策？

黃國昌表示，自己在2015年辭掉中央研究院研究員工作，踏入政壇以來，他的岳父莫名其妙地捲入政治漩渦當中，對他進行攻擊，試圖要岳父當成是政治提款機。

黃國昌進一步說，對於自己參與政治以來，民進黨有臉討論他跟政商的關係嗎？他也公開邀請賴清德總統，攤開說民進黨收了多少建商的政治獻金，過了多少包庇建商的政策？

黃國昌強調，家人是家人，有各自的工作，岳父從沒反對他的工作他，重申作為民意代表及政治人物，要幫年輕人爭取居住正義的決心，從來沒有動搖或改變。

針對其宣布參選後直播2天直播收到「抖內」近30萬元的消息，內政部長劉世芳回應相關作法不符合政治獻金管道，未來要研議修改。黃國昌批評，劉世芳自己內容都自打臉，毫不自覺

黃國昌表示，劉世芳的說法本身已說明依照現行法規，沒有任何違法之處，感嘆劉世芳的發言內容著重於恣意的政治攻擊跟抹黑，連自己講話的內容都自打臉，毫不自覺。

黃國昌說，他是非常遵守法律的人，在有公職的身分，或是登記成為公職候選人之後，當然適用政治獻金法的規定，但是民進黨的雙標，讓人簡直看不下去。

黃國昌進一步指出，自己目前無公職身分，卻因YouTube直播收到贊助而被大作文章；而其他具有公職身分者長期經營YouTube並接受「抖內」，卻未曾聽過民進黨說過任何一句話；質疑，難道現在只要顏色對了、民進黨政府都沒有意見？相反的，對於敢站出來批評民進黨政府違法濫權的人，即使一切行為合法，也要被掌握權力的政治人物拿來作攻擊。

