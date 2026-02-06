王義川諷建商女婿談都更 黃國昌反擊：民進黨收多少建商的政治獻金？

針對遭王義川諷刺身為建商女婿還談都更，民眾黨主席黃國昌今天（6日）表示，這個政治小丑發表的言論，根本沒有回應必要。（圖／李智為攝）

將代表民眾黨選新北市長的黨主席黃國昌今天（6日）在競選總部舉行首場政見發表會，遭民進黨立委王義川諷刺，專門做都更的建商女婿要開關於都更怎樣才會比較快的記者會。對此，黃國昌今天（6日）受訪表示，這個政治小丑發表的言論，根本沒有回應必要。他要公開邀請總統賴清德，攤開看民進黨收了多少建商的政治獻金，又通過了多少包庇建商的政策，「民進黨無恥真的沒有下限」。

黃國昌宣布將舉行首場政見記者會後，王義川昨晚於社群媒體上發文諷刺，「明天早上有一位專門做都更的建商女婿，要開一場關於都更要怎麼樣才會比較快的記者會。然後整場記者會是選市長的第一場政策記者會。是說內容是不是岳父告訴他的啊？大家就聽看看吧！」

對此，黃國昌今天受訪時直言，這個政治小丑發表的言論，根本沒有回應的必要。王義川的比喻根本不倫不類，就像欠薪蘇貞昌去騙神明，自己也不會因此說蘇巧慧就不能去拜廟一樣。

黃國昌提到，自從他在2015年辭掉中央研究院研究員的工作、踏入政壇以來，他的岳父莫名其妙被捲入所謂的政治漩渦，不斷遭受攻擊，試圖把他當成政治提款機。

黃國昌說，自己可以很坦蕩地告訴大家，他參與政治以來，民進黨一再拿他與政商關係做文章。自己要公開邀請總統賴清德，攤開看民主進步黨收了多少建商的政治獻金，又通過了多少包庇建商的政策。

黃國昌強調，相反地，他在面對居住正義的問題時，立場從來沒有退讓。自己在立法院一天到晚做民進黨所謂違反他岳父利益的事情，但他的岳父從來沒有抱怨過。

黃國昌重申，家人是家人，他們有自己的工作；但他作為民意代表、公眾人物，捍衛居住正義、替所有租屋族、替年輕人爭取權益的決心，從來沒有任何動搖或改變。

黃國昌直言，今天這樣的政治抹黑與批評，竟然是由建商的好朋友，民進黨這些政治人物所發動，他只有感到深深的悲哀，「民進黨無恥真的沒有下限」。



