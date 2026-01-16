王義川講台語遭嗆！她怒揭張亞中1心態：非常噁心

政治中心／綜合報導



藍白對總統賴清德提彈劾案，第二場公聽會接續登場，民進黨立委王義川用台語論述，但開場講不到30秒，就被孫文學校總校長張亞中要求講「國語」，他氣的回嗆，聽不懂就去找翻譯。畫面曝光後引發熱烈討論，媒體人詹凌瑀16日透過臉書寫下心聲，強調「講台語」絕對是身為台灣人的權利，痛批張亞中毫不掩飾的展現自己的「大中國心態」，直喊「這種人，被王義川回嗆也是剛好而已」。





王義川講台語遭嗆「講國語」！她怒揭張亞中「1心態」超噁心：回嗆剛好而已

民進黨立委王義川用台語發言，遭張亞中打斷要他講國語。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

講母語不代表更愛台！詹凌瑀暖心喊話：不會說台語也愛著這塊土地



詹凌瑀16日在臉書談及張亞中要求王義川講「國語」一事，表示自己小時候在家，跟爸媽妹妹都講台語，所以聽說台語沒問題，但讀寫台文的能力是0，坦言即便身為一個台派份子，自己也並不是那種台文基本教義派的人，覺得講台語就等於愛台灣，坦言「我相信很多不會說台語的人，也同樣是愛著這塊土地的」。

痛批心態極度傲慢！詹凌瑀酸：在台成長卻排斥母語非常噁心

詹凌瑀進一步指出，「台語是台灣的母語，『講台語』絕對是身為台灣人的權利」，認為張亞中在台灣出生成長，一句台語都聽不懂，這是他的選擇，但是公開嗆人「講國語好不好」，「不僅極度傲慢，更是毫不掩飾的展現自己的『大中國心態』」痛批他是「非常噁心的一個人」。

王義川講台語遭嗆「講國語」！她怒揭張亞中「1心態」超噁心：回嗆剛好而已

詹凌瑀痛批，張亞中毫不掩飾的展現自己的「大中國心態」，直喊「這種人，被王義川回嗆也是剛好而已」。（圖／民視新聞網）





毫不掩飾大中國思想？名嘴喊話：既然想當祖國人就回去定居



見到張亞中不想聽到台語，詹凌瑀認為就是把中國當祖國，喊話「歡迎回到祖國定居」，強調生活在台灣，就必須尊重這裡的母語，「聽不懂是你自己的問題，而且是必須好好反省的事情，而不是在公開場合大吼『講國語好不好』」，並在文章最後再度炮轟「這種人，被王義川回嗆也是剛好而已」。





