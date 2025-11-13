王義川質疑北市府圖利輝達 網酸：原來「憨川」非綽號

相對低調的王義川，卻很愛在Threads上丟出新議題。（圖／翻攝自王義川Threads）





民進黨不分區立委王義川又在網路拋出新議題，他用暗示的說法，質疑北市府圖利輝達，結果引來眾多網友怒火。有人說還以為「憨川」只是綽號，沒想到是真的！而對於這樣的發言，蔣萬安是不屑回應，因為就連綠營立委都不認同，藍營就大酸「果然是豬隊友」。

台北市長蔣萬安背對鏡頭，但等等不說，先猜他嘴角絕對上揚，因為王義川的驚人發言，根本笑掉他大牙。他在Threads上發文說，台北市府公開地上權標租的案子，不用招標直接給指定B廠商，然後市府議會拍拍手，這都沒有圖利或違反法令的問題嗎？哇塞，這樣暗示輝達真的要確定欸！果然網友不買單。有人大酸：「我以為憨川只是綽號，沒想到是真的。」也有人怒嗆：「那你試試看，當把輝達趕走的歷史罪人。」所以義川同志下車囉。

立委王世堅：「我們也需要第二座護國神山NVIDIA 輝達，圖利輝達等於圖利台灣。」

立委吳思瑤：「把輝達留在台北，留在士北科，這不分黨派，也不分中央地方共同的願望。」

什麼叫不分黨派的期望，就是12號下午台北市議會審議時，各黨派議員一致支持北市府與新壽的合意解約案，而且人人拍手。全國上下的期望，就你王義川不遵守。

台北市議員張斯綱：「在議會裡面鼓掌通過，讓輝達落腳北士科的民進黨議員們，是否也成了圖利罪的共犯？」

台北市議長戴錫欽：「每個團隊都會有豬隊友，當豬隊友出現的時候，很多隊友就只好神隱。可能就是那種類似逢藍必反的心態，坦白講，我們也只能嘆為觀止。」

輝達的到來，全台上下恐怕只有王義川的意見讓人最驚嚇。

台北市政府副發言人葉向媛：「內政部10月8日就已經回函，同意台北市政府專案設定地上權。賴總統也說，中央能幫一定全力幫忙。依照王委員的說法，難道也是在質疑內政部劉部長以及賴清德總統圖利嗎？」

最近相對低調的王義川，卻很愛在Threads上丟出新議題。過去提到「把旅客困在桃機」，現在又質疑輝達落腳台北，讓人不禁冒出一個想法，拋議題就翻車，該不會是2026年選戰的新手法。

