王義川質疑輝達案涉圖利 北市府酸：難道賴清德、劉世芳也圖利？

民進黨立委王義川質疑輝達海外總部落腳北士科T17、T18，與新壽、台北市政府三方互動疑涉圖利或違法。對此，北市府副發言人回應，中央10月就回函同意北市府專案設定地上權，總統更稱中央能幫一定全力幫忙。副發言人反問，按照王的說法，「難道也是在質疑內政部長劉世芳以及賴總統圖利嗎？」

王義川發文質疑輝達案涉圖利。（資料照／中天新聞）

王義川昨（12）日晚間在社群平台Threads發文稱，「一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標。 經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商，解約。 市政府再以Y元不用招標直接指定給B廠商。 然後市政府市議會都拍拍手！」他質疑，「都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？」

儘管王義川未直接點名新壽或輝達，但此番言論仍被解讀是在指涉北士科T17、T18基地一案。

對此，北市府副發言人葉向媛強調，北市府全力引進輝達首個海外總部落腳台北，這是跨黨派都樂見的美事，「王義川的說法，大家一直都想不懂」。

葉直指，中央內政部早在10月8日就回函給北市府，同意市府透過修正辦法的方式，專案設定地上權給輝達。葉還稱，就連總統賴清德都曾對外表示，針對輝達設海外總部在北市一事，中央能幫的一定全力幫忙。她表示，「所以依照王委員的說法，難道也是在質疑內政部長劉世芳以及賴總統圖利嗎？」

另外，北市法務局長連堂凱今日在議會備詢時被問及相關議題時直言，評論的人可能不知道中間的法治過程，且「可以專案設定地上權給輝達」是因為內政部回函表示可以、有幫忙。他也指出，北市府修訂地上權設定辦法就可進行，「這也應該是中央樂見的」。

