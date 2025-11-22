王義川赴日旅遊挺日本！神社繪馬寫下「這2字」成亮點
政治中心／張予柔報導
日本首相高市早苗近來挺台抗中立場掀起台日關係新話題，強調「台灣有事即日本有事」，甚至可能構成日本行使集體自衛權的條件，引發中國強烈反彈，陸續祭出多項對日制裁措施。隨著台日政治氣氛升溫，國內政壇也掀起一股「挺日風潮」。繼總統賴清德喊出支持日本觀光後，民進黨多位政治人物紛紛以行動力挺，其中立委王義川更親赴日本，以旅程、美食展現台灣友好立場。
王義川近期赴日旅遊，在社群平台分享了東京上野的和牛燒肉和鰻魚飯。（圖／翻攝自 Threads ＠ycwangriver1）
為響應台日友好，王義川近期赴日旅遊，從社群分享的內容可見他玩得相當盡興，走訪了東京知名景點與美食店家。他先開箱位於上野的和牛燒肉店，直呼「在上野吃燒肉，就是舒服」，隨後又將目標鎖定東京都內的鰻魚飯老店。當熱騰騰的鰻魚入口時，忍不住露出幸福表情，只用「一切就在不言中」來形容。
王義川在神社參拜時，在住所欄位豪不避諱寫上「台灣」桃園中壢區青山路。（圖／翻攝自 Threads ＠ycwangriver1）
除了美食之旅，王義川也抽空前往神社參拜，在繪馬上寫下「川流福騰」的祝願。值得注意的是，他在填寫「住所」欄位時，毫不避諱地寫上「台灣桃園中壢區青山路」，以最直接的方式展現台灣主體性。由於他此次行程正值台日關係敏感時刻，更被視為對高市早苗挺台言論的實際呼應。
原文出處：王義川赴日「大啖和牛、鰻魚飯」挺日本！神社繪馬寫下「台灣」兩字掀熱議
更多民視新聞報導
點365元鹽酥雞被罵！他列24條「拜金清單」網全看傻
不甩中國通緝令！沈伯洋現身ICC霸氣嗆：台灣不會怕
中國搬聯合國憲章嗆「可對日動武」！網「揪1事」狠打臉
其他人也在看
費列羅擴張甜食帝國！從金莎、能多益到穀片 挑戰Hershey與Mars霸權
Ferrero正透過併購及品牌創新陣線，力圖打破消費者對單一產品的印象，其成長速度與投入規模均令人矚目。（圖片來源：FOOD DIVE） 撰文＝編輯部 自2018年食力 ・ 1 天前
冬季甜點天花板登場！COLD STONE熟成巧克力蛋糕、LADY M聖誕可麗捲餅，一次收進節慶清單
COLD STONECOLD STONE首次將門市人氣冰品口味「愛戀巧克力」甜品化，推出全新熟成巧克力蛋糕《榛情可可》。選用70%精品巧克力低溫慢烤，透過時間讓蛋糕緩緩熟化，呈現濃郁卻不膩口的細緻口感，外層覆上滑順榛果巧克力醬，並以布朗尼與巧克力葉片點綴，打造冬季才有的迷人層次...styletc ・ 1 天前
72%巧克力跟她民調一樣高！義美巧克力包裝藏亮點 「高市早苗巧克力」掀搶購潮
民進黨立委黃捷今（21日）在Threads平台分享一款由義美推出的「紀念巧克力」，並寫下「義美竟然出這個酷東西！今天也來吃壽司挺日本」。該巧克力包裝上印有高市早苗肖像、日本與台灣國旗圖案，以及「加油日本」、「日台友好」、「真心感謝您對台灣的支持」等文字，引起不少網...CTWANT ・ 1 天前
賴清德吃壽司力挺日本 謝龍介：有點詞不達意、建議改吃沙西米
日本首相高市早苗近日表示，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」，引發中國反彈，不僅祭出旅遊限制，也重新啟動日本水產品禁令。總統賴清德與外交部長林佳龍先後在社群平台分享品嚐壽司的照...華視 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」 國防院學者提日本在台海戰事的四大可能劇本
日本首相高市早苗「台灣有事」說引起中國跳腳，卻也激起台日團結、友好。國防院國防戰略與資源研究所委任副研究員唐明華提出未來日本在台海戰事的四大可能劇本，他認為高市最終目的，是透過戰略清晰化來增強嚇阻，讓北京認知到動武將必然引發日本的軍事反應。鏡報 ・ 1 天前
義美助攻「台日友好」！ 高市早苗應援巧克力亮相 網喊：想用新台幣下架
因應日本首相高市早苗「台灣有事」挺台言論，以及中國對日本實施的一系列經濟制裁，台灣各界紛紛展現「台日友好」情誼，以實際行動力挺日本。在這波熱潮中，台灣食品龍頭大廠義美推出的一款「應援高市早苗巧克力」意外曝光，立刻成為網路話題焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
冬天手腳變冰棒？中醫推4食物暖身補腎
生活中心／杜子心報導明天（22 日）將迎來二十四節氣中的「小雪」，也代表著天氣將會越來越冷，許多人趁著冬天進補，喝熱湯讓身體暖起來。澄品中醫在臉書粉專提醒，這個時候其實已經進入「身體需要被溫補」的階段，如果能順著節氣調整飲食，不只能提升免疫力、改善循環，還能在寒冬真正來臨前，把身體底子先打好一層「防護罩」。中醫強調，小雪養生的核心概念就是3件事「補腎陽、強抵抗、潤乾燥」，也因此吃對食物比一味進補更重要。民視健康長照網 ・ 1 天前
北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
日本首相高市早苗月初在國會答詢的「台灣有事」發言，引發中國不滿並採取一連串抵制行動，包括19日宣布暫停日本水產品進口手續。日本扇貝（俗稱帆立貝）業者老神在在，表示「不會覺得困擾」。太報 ・ 17 小時前
殯儀館大體數32 發表光復鄉災情裁定不罰
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 花蓮縣許姓民眾在馬太鞍溪堰塞湖溢流致光復鄉遭受災後，在社群平臺「Threads」公開發文：「一點是當死亡人數，還停留在14位的時候……殯儀館收到的大體數是32位」，遭花蓮縣警吉安分局依違反社維法移送裁罰，花蓮地院審理後，認為許某收到災情訊息後發表自己看法，或想要為災民發聲，且未影響公共安寧，裁定不罰。可抗告。 許某是...匯流新聞網 ・ 18 小時前
行李準備好！東京池袋住宿現甜甜價 1晚最低不到700
即時中心／林韋慈報導中國近期因日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，祭出報復式經濟制裁，尤其觀光業首當其衝，大規模式的取消航班以及祭出限令，傳出至少54萬張中國赴日的機票遭取消。這波退訂潮，也讓日本觀光市場出現變化，引發網友討論是否因此帶動旅宿降價。民視 ・ 21 小時前
錯愕！日本樂手「聲音狀態達到最好」 中國排練突遭公安闖入：活動取消
中日關係日益緊張，連帶影響到日本娛樂圈，不少藝人在中國演出行程接連喊卡。除了天團「柚子」（YUZU）取消香港、上海及台北行程，日本資深爵士音樂家鈴木良雄等人原定本月20日、22日北京舉行音樂會，就在排練聲音狀況達到最好之際，公安突然闖入表示活動取消。太報 ・ 18 小時前
台中漢杞焚化爐多次違規、戴奧辛超標 何欣純：我上任絕不展延操作許可證
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導台中大里漢杞醫療廢棄物焚化廠爭議不斷，除排放戴奧辛濃度超標，近3年操作日數也超過許可證規定，空汙引起附近居民抗議，民...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
「全民挺國FUN」高雄登場 AAV7兩棲突擊車、大武軍艦亮相
海軍「114年國防知性之旅」今（22）日在高雄新濱營區登場，現場展出AAV7兩棲突擊車、各式飛彈及無人機等先進現役裝備，民眾不惜頂著豔陽排隊，就是要登上大武軍艦一窺堂奧，也有許多人拍下玉山軍艦身影，對這次能貼身體驗國防直呼「讚！」國防部今辦理「國防知性之旅－全民挺國FUN」活動，透過近距離接觸國防、自由時報 ・ 18 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 17 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
感嘆田徑生命剩5、6年「跨欄女神」吳豔妮和2025賽季說再見
中國「跨欄女神」吳豔妮。昨於個人社群PO感嘆2025整年「累到不想說話」，但對於能夠收集完世界田徑四大賽的參賽經歷感到欣慰，現年28歲吳豔妮感嘆，田徑生命剩下5、6時間。太報 ・ 1 小時前