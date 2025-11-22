王義川赴日旅遊挺日本！神社繪馬寫下「這2字」成亮點

政治中心／張予柔報導



日本首相高市早苗近來挺台抗中立場掀起台日關係新話題，強調「台灣有事即日本有事」，甚至可能構成日本行使集體自衛權的條件，引發中國強烈反彈，陸續祭出多項對日制裁措施。隨著台日政治氣氛升溫，國內政壇也掀起一股「挺日風潮」。繼總統賴清德喊出支持日本觀光後，民進黨多位政治人物紛紛以行動力挺，其中立委王義川更親赴日本，以旅程、美食展現台灣友好立場。





王義川赴日「大啖和牛、鰻魚飯」挺日本！神社繪馬寫下「台灣國」三字掀熱議

王義川近期赴日旅遊，在社群平台分享了東京上野的和牛燒肉和鰻魚飯。（圖／翻攝自 Threads ＠ycwangriver1）

為響應台日友好，王義川近期赴日旅遊，從社群分享的內容可見他玩得相當盡興，走訪了東京知名景點與美食店家。他先開箱位於上野的和牛燒肉店，直呼「在上野吃燒肉，就是舒服」，隨後又將目標鎖定東京都內的鰻魚飯老店。當熱騰騰的鰻魚入口時，忍不住露出幸福表情，只用「一切就在不言中」來形容。

王義川赴日「大啖和牛、鰻魚飯」挺日本！神社繪馬寫下「台灣國」三字掀熱議

王義川在神社參拜時，在住所欄位豪不避諱寫上「台灣」桃園中壢區青山路。（圖／翻攝自 Threads ＠ycwangriver1）

除了美食之旅，王義川也抽空前往神社參拜，在繪馬上寫下「川流福騰」的祝願。值得注意的是，他在填寫「住所」欄位時，毫不避諱地寫上「台灣桃園中壢區青山路」，以最直接的方式展現台灣主體性。由於他此次行程正值台日關係敏感時刻，更被視為對高市早苗挺台言論的實際呼應。





