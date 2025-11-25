王義川赴神社寫「台灣國」！王鴻薇一句大酸
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」將被視為日本的「存立危機事態」並可行使集體自衛權，引爆中日關係再度緊繃。綠營則連番表態挺日，立委王義川近期赴日本旅行，更自曝他在神社許願卡上，直接寫著自己來自「台灣國」，立刻引來藍營群起嘲諷。
總統賴清德先前公開大啖日本水產後，又喊出支持日本觀光，民進黨多位政治人物也紛紛以實際行動呼應。王義川最近就飛往東京，在社群平台分享他品嚐和牛燒肉的心得，大讚：「在上野吃燒肉，就是舒服！」隨後他又大嗑鰻魚飯，入口瞬間露出滿足神情，用「一切就在不言中」來形容這趟美食之旅。
然而，引發話題關注的是，旅途中王義川還前往神社參拜，他在繪馬上寫下「川流福騰」的祝願，不過眼尖網友們發現，他在「住所」欄位竟寫上「台灣國桃園中壢區青山路」，直接以「台灣國」自稱。
對此，國民黨立委王鴻薇今（24）日在國會受訪時酸溜溜回應：「他這樣寫，我們中華民國就立刻少了一位國會議員了。」她隨後也在臉書分享訪問影片，再度嘲諷：「慟！中華民國少一位國會議員！」
藍委牛煦庭受訪時也批評：「你到底認不認同中華民國？大家都必須對《中華民國憲法》效忠，但你在這裡卻像在吃自助餐。」他強調，既然事情已曝光，「我們就當照妖鏡，把這個事情講清楚、說明白嘛」。
